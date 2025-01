Glück auf vier Beinen: So schön wohnt man man mit Hunden

„Solange er da ist, ist meine Welt in Ordnung“, sagt die deutsche Autorin und Journalistin Meike Winnemuth über das Leben mit ihrem Foxterrier Fiete. Dass es ein Drahthaar-Fox werden sollte, hatte sich Winnemuth bereits als Kind bei ihrer Lektüre von „Tim und Struppi“ in den Kopf gesetzt. Mittlerweile sind die beiden ein eingespieltes Team. Wenn die Autorin ihren Laptop aufklappt, um zu arbeiten, setzt sich Fiete auf ihren Schoß.

© Meike Felixamsel Die deutsche Autorin Meike Winnemuth und ihr Foxterrier Fiete bei der Gartenarbeit an der Ostsee

Neben Tamara Gräfin von Nayhauß werden im Buch noch viele andere prominente Menschen mit ihren vierbeinigen Kameraden vorgestellt: Unter anderem der Sänger und Songwriter Thomas Anders mit Frau und Hund Peanut; die Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof mit Cooper; die Lederwaren-Unternehmerin Eva-Maria Blum mit George; die Westwing-Gründerin Delia Lachance mit Lola. Sie berichten von ihrem Alltag mit Hund, Eigenheiten und Gewohnheiten. Viktor ist der erste Hund des Modedesigners Dawid Tomazewski: „Viktor frisst am liebsten Wassermelone, riesige Rinderknochen oder das selbst gemachte Futter, das ich ihm drei bis vier Mal die Woche frisch zubereite.“ Der fröhliche Jagdhund hat ein eigenes Kissen, auf dem er es sich gemütlich macht. In der Stadt sind die beiden ohne Leine unterwegs: „Ich habe Victor von Anfang an beigebracht, dass er auf mich achten muss. Nun läuft er stets auf meiner rechten Seite.“

© julia marie werner Jagdhund Viktor ist der beste Freund des deutsch-polnischen Modedesigners Dawid Tomaszewski

Im tiefsten Bayern, nahe an der Grenze zu Österreich, wohnt die Journalistin Katharina von der Leyen mit ihren elf Hunden und einigen Hühnern. Ihre Möbel kommen aus der ganzen Welt; Vintages-Sofas, jede Menge Bücher und Erinnerungsstücke. „Andere Menschen machen Meditation, ich habe meine Hunde und Hühner“, sagt sie.

© Ulrike Frömel Spaziergang mit einem Teil ihrer Hunde: Journalistin Katharina von der Leyen in Bayern, nahe der österreichischen Grenze

Sanna Englund, Star der beliebten Vorabendserie „Notruf Hafenkante“ lebt mit ihrem Mann und den zwei Vizla-Rüden Lenni und Paul am Starnberger See. Während die Schauspielerin am Esstisch sitzt und am Laptop arbeitet, platziert sich Paul gerne auf ihrem Schoß. Zu den Dreharbeiten kommen die Hunde meistens mit. Sie dösen dann in der Garderobe oder im Wohnmobil.

© julia marie werner Schauspielerin Sanna Englund: Während sie am Laptop arbeitet, gesellt sich Rüde Paul gerne in ihre Nähe



Thomas Anders ist ein erfolgreicher deutscher Sänger, seine Frau Claudia hat sich mit dem Unternehmen Home & Dogs einen Namen gemacht. Peanut, ein Dackel-Mischling, stammt aus dem Tierheim.

© julia marie werner Claudia und Thomas Anders (der deutsche Sänger) mit der Dackel-Mischlingshündin Peanut



Ihr Name ist Programm, liebt sie doch Erdnüsse und sieht laut Thomas Anders auch wie eine aus. Im Haus in Koblenz steht Peanuts Hundekorb neben der Treppe, in der Nähe der Eingangstüre. Sie hat immer im Blick, wer kommt und geht.

© Callwey „Vom Glück, mit Hunden zu leben“ von Marianne von Waldenfels, Jennifer Dixon und Thomas Niederste-Werbeck, Callwey Verlag, € 46,95

Die Tipps: In diesem Buch finden Sie hilfreiche Tipps zu den beliebtesten Hunderassen und welche am besten zu Ihnen passt, sowie Anregungen von Hundeflüsterern und weiteren angesehenen Experten. Außerdem erfahren Sie alles Wissenswerte über das Reisen mit Hund, das beste selbst gemachte Futter, die schönsten Accessoires und vieles mehr.