Maßgeschneiderte Eleganz: Wie ein Wiener Architekt Luxuswelten für Dior erschafft

Das Wiener Architektur- und Designstudio Labvert ist auf Retail Architektur, Interior Design und Brand Design im Luxussegment spezialisiert. Im Interview spricht Stephan Vary über die Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte für internationale Marken, die Verkaufs- und Erlebniswelten auf höchstem Niveau inszenieren.

KURIER: Wie definieren Sie wahren Luxus im Kontext von Design und Architektur, und wie spiegelt sich diese Philosophie in den Projekten von Labvert wider?

Stephan Vary: Wahrer Luxus bedeutet heute mehr als Reichtum oder opulentes Dekor – er steht für Qualität, Authentizität und Werte. In unserer Arbeit spielt der Begriff Luxus keine zentrale Rolle. Wichtiger sind Kategorien wie Erneuerung, Präzision und Stimmung. Ziel ist es, Räume zu schaffen, die das Lebensgefühl bereichern und perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind. Projekte wie die Dior Spas in Doha oder an der Côte d’Azur setzen dies um, indem sie Ruhe und Entschleunigung in einer durchdachten, harmonischen Gestaltung bieten. Wenige, aber hochwertige Elemente verstärken diese emotionale Qualität und machen sie zum integralen Bestandteil des Erlebnisses.