Kundinnen und Kunden, die kürzlich beim Diskonter Hofer einkaufen waren, haben es vielleicht schon bemerkt: In ausgewählten Filialen in Österreich stehen pro Kassa nun zwei Kartenlesegeräte zur Verfügung. Der Vorteil: Während Kunde A noch mit dem Einpacken der Ware beschäftigt ist, kann Kunde B bereits zahlen und muss nicht warten, bis Kunde A den Zahlungsvorgang abgeschlossen hat. Doch wie kommt diese Neuerung an?

Neu: Zwei Bankomat-Terminals pro Kassa Diskonter setzen bekanntlich nicht primär auf das Einkaufserlebnis, sondern vielmehr auf Effizienz, Zeitersparnis sowie günstige Preise. Doch gerade die hohe Taktung an der Kassa empfinden manche Kundinnen und Kunden als stressig. So auch TikTok-Userin @laxobu, die in einem Video ihren Unmut über die Kartenlesegerät-Neuerung bei Hofer äußert: "Ich weiß, Menschen haben keine Geduld mehr, aber was jetzt neu bei Hofer ist, finde ich ganz schlimm." Nach ihrem letzten Besuch in einer Hofer-Filiale bemerkte sie das erweiterte Kartenzahlsystem: An beiden Seiten der Warenablage befindet sich nun je ein Kartenlesegerät. Der Bezahlvorgang sollte so für Kunde A entspannter und für Kunde B rascher vonstattengehen, doch genau das sorgt bei der Kundin für Unbehagen: "Während die andere Person vor dir zahlt, fangen sie schon an, deine Sachen rüberzukassieren. [...] Das war so stressig und das hat null mit einem Einkaufserlebnis zu tun."

Meinungen sind gespalten Das Video wurde bereits über 63.000 Mal aufgerufen und hat eine breite Diskussion ausgelöst. In der Kommentarspalte stimmen einige der Kritik zu: "Ja, bei uns auch – Stress pur bei Hofer 🤣 I geh da immer fix und fertig raus 😳"

"Whaaaat??? Neeein!! Bin beim Hofer sowieso immer schon so gestresst😂😂🙈"

"Darum meide ich Hofer schon seit Jahren, da mir das Bezahlen an der Kassa immer schon zu hektisch war."

Positive Rückmeldungen von Kunden Doch viele andere Kundinnen und Kunden wiederum begrüßen die neue Lösung an der Kassa: "Find das System richtig geil 😅"

"Ist bereits in OÖ auch angekommen – und soo dumm ist die Überlegung net … Man hat mehr Zeit zum Einräumen."

"Ich lieb Hofer und die Effizienz 🥰"

" Also ich gehe in den Hofer wegen der günstigen Preise. Wenn ich ein 'Einkaufserlebnis' will, geh ich irgendwo in einen Feinkostladen."

Statement von Hofer Eine TikTok-Nutzerin bringt in ihrem Kommentar einen wichtigen Punkt zur Sprache: "Ich bin auch beim Hofer, fands am Anfang auch sehr fragwürdig, aber mittlerweile mag ich das System nicht so ungern. [...] die Leute haben beim 2. Kassenschacht mehr Zeit zum Einräumen." Genau das war die Absicht des österreichischen Diskonters, wie Hofer gegenüber dem KURIER bestätigt. In einer Stellungnahme heißt es: "Wir sind ständig bestrebt, den Einkaufsvorgang für unsere Kund:innen noch angenehmer zu gestalten: So statten wir den doppelten Warenschacht an den Hauptkassen ausgewählter Filialen mit zusätzlichen Druckern und einem weiteren Bankomat-Terminal aus."