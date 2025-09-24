An der Gesamtschule Erle in Gelsenkirchen (Deutschland) wurde offenbar das Geld aus der Abitur-Kasse (in Österreich: Matura) veruntreut. Über 10.000 Euro soll ein Stufenmitglied – laut Informationen der Bild-Zeitung handelte es sich um eine Schülerin – unterschlagen haben. Schulleiter Andreas Lisson bestätigte gegenüber der WAZ: "Das ist kein Gerücht, das Geld ist weg." Infolge des Vorfalls musste die geplante Abschlussfeier abgesagt werden.

10.000 Euro aus der Matura-Kasse weg Die betroffene Schülerin war für die Verwaltung der Kasse zuständig und hätte für eine Location in Bottrop eine Vorauszahlung leisten sollen. Da sie dieser Forderung laut einem Bild-Bericht jedoch nicht nachkam, wurde die Buchung des Veranstaltungsorts storniert – die Abschlussfeier steht auf der Kippe.

Matura-Abschlussfeier geplatzt Die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs sind enttäuscht: "Nach 13 Jahren harter Arbeit und gemeinsamen Erinnerungen sollte unsere Abi-Feier ein Highlight werden – doch leider wurde unser Abi-Geld veruntreut. Jetzt stehen wir ohne Raum und ohne Mittel da, und unsere lang ersehnte Feier ist akut gefährdet", heißt es in einem Statement. Die Verwalterin der Matura-Kasse soll laut einem Bericht von Radio Emscher Lippe die Tat bereits gestanden haben. Gegen die Schülerin, die bereits von der Schule verwiesen wurde, wurde bei der Polizei Anzeige erstattet.