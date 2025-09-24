Das Video einer Kreuzfahrt-Passagierin, die mitten in einer Wasserrutsche steckengeblieben ist, sorgt in den sozialen Medien für Wirbel. Über 7,8 Millionen Mal wurde es auf TikTok bereits aufgerufen. Was ist passiert?

Frau blieb in Wasserrutsche stecken Der transparente Abschnitt einer Wasserrutsche auf einem Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Line ragt rund 50 Meter über dem Meer. Für eine Passagierin wurde der Nervenkitzel jedoch zum realen Albtraum. In dem Video ist eine Frau in Badeanzug zu sehen, wie sie auf dem Rücken in der Röhre liegt und panisch versucht, sich mit Händen und Füßen von den Seiten abzustoßen, um sich dadurch nach vorne oder hinten zu bewegen – vergeblich. Sie steckt fest.

Wie das US-Magazin People berichtet, befand sich der Ozeanriese zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einer einwöchigen Rundreise entlang der Küste Kanadas. Die Looping-Wasserrutsche "Ocean Loops" ragt laut einem Datenblatt der Reederei 3,3 Meter über die Schiffsseite hinaus und verläuft in einer Höhe von knapp 48 Metern über dem Ozean.

In der Kommentarspalte auf TikTok äußern zahlreiche Nutzer ihre Besorgnis: "In einer Wasserrutsche über offenem Meer festzustecken, würde mich in eine Psychose stürzen" oder "Ich würde wahrscheinlich an einer Panikattacke sterben", heißt es da etwa.

Frau konnte befreit werden Laut cruisepassenger.com konnte Frau relativ rasch und unverletzt befreit werden. "Als ich dort entlangging, war sie bereits draußen – und bereit, die Rutsche noch einmal zu nehmen", erklärte die TikTok-Userin, die das Video ins Netz gestellt hat.