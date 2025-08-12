Es klingt wie eine Szene aus dem Horrofilm "Final Destination": Auf einem Kreuzfahrtschiff kam es während der Nutzung einer Wasserrutsche zu einem Unfall. Das Kunststoffrohr hatte ein Loch und sorgte dafür, dass ein Passagier verletzt wurde.

Loch in Wasserrutsche Wie ABC News berichtet, ereignete sich der Vorfall am 7. August auf dem Kreuzfahrtschiff Royal Caribbean's Icon. Bei der Benutzung der Rutsche wurde ein Gast verletzt, weil eine Acrylglasplatte abbrach. Das Loch mit den scharfen Kanten sorgte dafür, dass die Person am Rücken und an den Beinen aufgeschnitten wurde. Der Zustand des erwachsenen Passagiers sei stabil, er wurde medizinisch behandelt. Das bestätigte auch ein Sprecher der Royal Caribbean Group gegenüber dem Medium.

Bruch in Wasserrutsche übersehen? Wie schwer die Verletzungen sind und die Identität des Passagiers wurden nicht bekanntgegeben. Die Wasserrutsche wurde für den Rest der Fahrt geschlossen. Eine Augenzeugin erklärte gegenüber 6ABC Philadelphia, dass die Wasserrutsche schon Tage zuvor "ausgelaufen" sei. "Vielleicht wurde es übersehen, vielleicht war es bereits gebrochen [die Acrylplatte] und sie haben es nicht gemerkt", erklärte die Frau, die mit ihrer Familie auf dem Kreuzfahrtschiff war, weiter.