Bagger bei Aldi sorgt für Aufsehen: Auch bei Hofer erhältlich?
Mit der Supermarktkette Aldi verbindet man für gewöhnlich vor allem den Lebensmitteleinkauf. Doch der Discounter – ebenso wie sein österreichisches Pendant Hofer – überrascht regelmäßig mit praktischen Artikeln aus den Bereichen Technik, Haushalt und Garten.
Ein aktuelles Angebot sticht dabei besonders hervor, wie diverse Medienberichte zeigen: Ab dem 31. August gibt es bei Aldi tatsächlich einen Bagger zu kaufen.
Discounter verkauft echten Bagger
Der 1,58 Meter hohe Mini-Benzin-Bagger der Firma Scheppach ist mit einer Grabtiefe von bis zu 120 Zentimetern ausgestattet. Das über 560 Kilogramm schwere Gerät steht natürlich nicht im Discounter zwischen den Regalen, sondern ist ausschließlich im Onlineshop verfügbar. Laut Website eignet sich der Bagger "für Grabarbeiten auf Baustellen, das Ausheben von Fundamenten oder Gartenprojekte."
Wie viel kostet der Bagger?
Statt des unverbindlichen Herstellerpreises von knapp 10.000 Euro wird der Bagger ab Ende August für 5.949 Euro zu erwerben sein. Hinzu kommen allerdings noch die Kosten für die Speditionslieferung, die knapp 40 Euro betragen.
Bagger auch bei Hofer in Österreich erhältlich?
Tatsächlich gab es den gleichen Mini-Bagger in Österreich bereits. Auf hofer.at lässt sich noch ein Angebot vom April 2025 finden, allerdings ist die Baumaschine derzeit nicht mehr verfügbar. Ob Hofer ein ähnliches Angebot zukünftig wieder plant, ist unklar.
Kommentare