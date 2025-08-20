Bagger bei Aldi sorgt für Aufsehen: Auch bei Hofer erhältlich?

Mit der Supermarktkette Aldi verbindet man für gewöhnlich vor allem den Lebensmitteleinkauf. Doch der Discounter – ebenso wie sein österreichisches Pendant Hofer – überrascht regelmäßig mit praktischen Artikeln aus den Bereichen Technik, Haushalt und Garten.

Ein aktuelles Angebot sticht dabei besonders hervor, wie diverse Medienberichte zeigen: Ab dem 31. August gibt es bei Aldi tatsächlich einen Bagger zu kaufen.