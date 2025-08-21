Am vergangenen Samstag besuchte eine Frau ein Möbelhaus in Villach . Sie sei "nur kurz im Geschäft" gewesen, als sie bemerkte, dass ihre Cartier-Brille verschwunden war. Wie sie gegenüber 5min.at berichtet, bittet sie nun um Hinweise.

Cartier-Sonnenbrille hat emotionalen Wert

Gesucht wird eine rahmenlose Sonnenbrille mit eckigen, getönten Gläsern und goldenen Details der Luxusmarke Cartier. Für die Frau hat die Brille vor allem einen hohen emotionalen Wert, wie sie dem Online-Magazin erzählt: Es handelt sich um ein "Erinnerungsstück an den Geburtstag ihres Schwiegervaters".

Allen Anschein nach handelt es sich um das Modell "Cartier Corne et Bois Décor C", das Metall und Naturhorn mit dem typischen "C"-Detail in der Scharniermechanik vereint.