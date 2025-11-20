Bereits Ende 2024 hat die Supermarktkette Billa die Hauszustellungen im ländlichen Raum aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt . Nun folgen nach rund zehn Jahren Zustellung auch Wien und umliegende Gemeinden.

Wie der Rewe-Konzern, zu dem Billa gehört, mitteilt, können sich Kunden ihren Einkauf noch bis 31. Jänner 2026 nach Hause liefern lassen. Danach fällt diese Möglichkeit weg.

Selbstabholung und Sofortlieferungen bleiben

Was bleiben soll, ist die Abholung der Lebensmittel durch den Kunden selbst via Click-and-collect an insgesamt 500 Billa- und Billa-Plus-Filialen.

Dazu gibt es seit 2024 die unmittelbare Expresszustellung durch die Partnerplattform Foodora, bei der die Lebensmittel wie bei einer regulären Essensbestellung sofort zugestellt werden. Auch diese Möglichkeit soll erhalten bleiben.

Die Partnerschaft besteht seit Mitte 2024. Mittlerweile liefert Foodora Lebensmittel von Billa und Penny in Wien, Graz, Salzburg, Linz, Traun und Innsbruck.