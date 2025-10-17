Lindt Flagship-Store in Wien eröffnet: Schokolade im Großformat
Der Schweizer Süßwarenreise "Lindt & Sprüngli" hat inmitten der Wiener Besucherströme an der Kärntner Straße 1 am Rande des Stephansplatzes Österreichs ersten Flagship-Store eröffnet.
Und weil es bereits zwei kleinere Standorte in unmittelbare Nähe gibt, muss der Megastore mit 400 Quadratmetern Verkaufsfläche, die sich über zwei Stockwerke erstrecken, etwas Besonderes bieten.
Geöffnet ist ab Freitag, dem 17. Oktober ab 14:00 Uhr, danach von Montag bis Sonntag von 10 bis 21:30 Uhr.
Die Auswahl an Lindor-Kugeln, Pralinen und Tafelschokolade ist erheblich größer und erstreckt sich über das gesamte Erdgeschoss. Neuste Kreation: eine Pistazien-Mozartkugel.
Schokolade mit persönlicher Note
Es gibt eine "Pick & Mix"-Station für selbst zusammengestellte Mischungen, spezielle Geschenk-Editionen und die Weihnachtsschokolade steht auch schon im Regal. Im oberen Stockwerk liegen die "Chocolate Bar" für Kaffee, heiße Schokolade (ab 6,90 Euro) und Softeis sowie eine Showküche.
Bei Letzterer können Kunden den Chocolatiers bei der Schokoladenherstellung zusehen und Tafelschokolade in verschiedenen Sorten mit einer persönlichen Widmung versehen lassen. Wählen kann man dafür zwischen verschiedenen Größen, gestartet wird bei 100 Gramm für 9,90 Euro; die Personalisierung kostet nicht extra.
Großes Sortiment im Flagship-Store.
Sorge, dass sich die Standorte (zwei weitere in der Kärntner Straße 53 und gegenüber dem Stephansdom) gegenseitig Konkurrenz machen, hat CEO Adalbert Lechner nicht: "Wir erwarten deshalb keine Einbußen. Es gibt viel Tourismus und die beiden Standorte schreiben gute Umsätze."
Kundschaft zu 80 Prozent Touristen
Die Bar und Personalisierung von Schokolade soll auch die Wiener anziehen, gleichzeitig bestehe die Kundschaft laut Lechner zu 80 Prozent aus Touristen.
Der Standort sei vergleichbar mit den Flagship-Stores am Londoner Piccardilly Circus oder an der Pariser Oper. "Die Kärtner Straße 1 ist eine prominente Lage und ein Meilenstein für uns. Das wird die Marke weiter stärken", sagt Lechner.
Der nächste Coup in Wien von "Lindt & Sprüngli": 2027 eröffnen die Schweizer als neue Pächter im Kursalons Hübner im Stadtpark ein Schokoladenmuseum. Geplant sind eine interaktive Ausstellung, eine Schokoladen-Werkstatt, ein Shop sowie ein Café mit großzügiger Terrasse.
"Für die ganze Familie"
Die Bauarbeiten schreiten laut Lechner voran: "Das Museum wird eine Attraktion für die ganze Familie sein. Die Zielmarke sind eine Millionen Besucher." In der Schweiz zähle das Lindt-Museum zu den meist besuchten Museen.
Die Eröffnung des Flagship-Stores soll für den Schokoladenriesen ein neues Kapitel in Österreich aufschlagen: Seit 1994 ist "Lindt & Sprüngli", unter einem Dach mit den lokalen Marken Küfferle und Hofbauer, in Österreich aktiv. Am Hauptsitz in Wien, in der eigenen Produktion in Gloggnitz sowie in Lindt Shops in ganz Österreich beschäftigt die Tochtergesellschaft heute insgesamt rund 360 Mitarbeitende.
