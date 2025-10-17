Lindt Flagship-Store in Wien eröffnet: Schokolade im Großformat

Der Schweizer Süßwarenreise "Lindt & Sprüngli" hat inmitten der Wiener Besucherströme an der Kärntner Straße 1 am Rande des Stephansplatzes Österreichs ersten Flagship-Store eröffnet. Und weil es bereits zwei kleinere Standorte in unmittelbare Nähe gibt, muss der Megastore mit 400 Quadratmetern Verkaufsfläche, die sich über zwei Stockwerke erstrecken, etwas Besonderes bieten. Geöffnet ist ab Freitag, dem 17. Oktober ab 14:00 Uhr, danach von Montag bis Sonntag von 10 bis 21:30 Uhr.

Die Auswahl an Lindor-Kugeln, Pralinen und Tafelschokolade ist erheblich größer und erstreckt sich über das gesamte Erdgeschoss. Neuste Kreation: eine Pistazien-Mozartkugel. Schokolade mit persönlicher Note Es gibt eine "Pick & Mix"-Station für selbst zusammengestellte Mischungen, spezielle Geschenk-Editionen und die Weihnachtsschokolade steht auch schon im Regal. Im oberen Stockwerk liegen die "Chocolate Bar" für Kaffee, heiße Schokolade (ab 6,90 Euro) und Softeis sowie eine Showküche. Bei Letzterer können Kunden den Chocolatiers bei der Schokoladenherstellung zusehen und Tafelschokolade in verschiedenen Sorten mit einer persönlichen Widmung versehen lassen. Wählen kann man dafür zwischen verschiedenen Größen, gestartet wird bei 100 Gramm für 9,90 Euro; die Personalisierung kostet nicht extra.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Eröffnung des Flagship-Stores unter großem Andrang. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Chocolatiers bereiten vor Ort frische Schokoladenspezialitäten zu. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Der Flagship-Store erstreckt sich auf der Kärntner Straße 1 über zwei Stockwerke. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak An der "Chocolate Bar" gibt es Kaffee, Variationen heißer Schokolade und Softeis. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Blick ins Innere des Megastores. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Im Geschäft werden die Schokoladetafeln mit persönlichen Botschaften verziert. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Großes Sortiment im Flagship-Store. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Großes Sortiment im Flagship-Store. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Großes Sortiment im Flagship-Store.

Sorge, dass sich die Standorte (zwei weitere in der Kärntner Straße 53 und gegenüber dem Stephansdom) gegenseitig Konkurrenz machen, hat CEO Adalbert Lechner nicht: "Wir erwarten deshalb keine Einbußen. Es gibt viel Tourismus und die beiden Standorte schreiben gute Umsätze." Kundschaft zu 80 Prozent Touristen Die Bar und Personalisierung von Schokolade soll auch die Wiener anziehen, gleichzeitig bestehe die Kundschaft laut Lechner zu 80 Prozent aus Touristen. Der Standort sei vergleichbar mit den Flagship-Stores am Londoner Piccardilly Circus oder an der Pariser Oper. "Die Kärtner Straße 1 ist eine prominente Lage und ein Meilenstein für uns. Das wird die Marke weiter stärken", sagt Lechner.