Schokomuseum geplant: Lindt zieht im Kursalon Hübner ein

Es werde das letzte Sommerfest im Kursalon Wien, steht in der Einladung zum Charity-Clubbing „Oh what a Night“ am 19. September zugunsten Licht ins Dunkel und Pink Ribbon. Und zwar nicht das letzte Sommerfest der Saison, sondern generell. Denn, ist auch zu lesen, der Kursalon Hübner soll in ein Schokomuseum umgewandelt werden.

Der neue Pächter des geschichtsträchtigen Gebäudes im Wiener Stadtpark ist die Schweizer Firma „Lindt & Sprüngli“, insbesondere bekannt durch ihre goldenen Schokohasen.