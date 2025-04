Vier Jahre nach der letzten Ausstrahlung startete die Show "Promis unter Palmen" in die nächste Runde. An einem paradiesischen Urlaubsort kämpfen zwölf Promis um jeden Euro. In zwei Teams müssen sie gemeinsam Spiele bestehen, um dem Pot voll Geld näherzukommen. Das Preisgeld setzt sich daraus zusammen, wie viele Challenges sie gewinnen.