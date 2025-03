Eklat bei "Promis unter Palmen": Sender musste eingreifen

Der Lottogewinner Chico gab Kim Virginia in Folge 2 einen sanften Schlag auf die Wange , als die beiden in einer Szene nebeneinander sitzen. Der Promi-Kandidat hatte offensichtlich keine bösen Absichten, da seiner Handlung kein Streit vorausgegangen war. Kim Virginia sah das jedoch anders und reagierte prompt. "Hast du mir gerade eine auf die Schnauze gehauen?", fuhr Kim Virginia Chico an, woraufhin dieser antwortete: "Ich habe nur Spaß gemacht."

Körperliche Belästigung?

Doch dem nicht genug: In Folge 3 leistete sich die zuvor in der Opferrolle verankerte Kim eine Grenzüberschreitung. Schon in Folge 2 startete sie Flirtversuche bei YouTuber Chris Manazidis, welche unerhört blieben. Doch Kim ließ nicht locker und drängte sich weiter auf: Zunächst bezeichnete sie Chris ihren "Ehemann", wenig später setzte sie sich ungefragt auf dessen Schoß. Nachdem Chris versucht hatte, Kim abzuwehren, führte diese zu allem Überdruss auch noch Chris' Hände an ihre Brüste.