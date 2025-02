"Was für Idioten": Claudia Obert rastet bei "Promis unter Palmen" aus

Nach vier Jahren Pause startet "Promis unter Palmen" in die dritte Runde. Claudia Obert sorgt bereits in Folge 1 für Unruhe.

"Promis unter Palmen" startete nach einer vier Jahre langen Pause auf Sat1. nun doch in eine dritte Runde. Claudia Obert bekommt nach einigen Eskalationen ab 17. Februar in einer thailändischen Villa eine zweite Chance. Auch diese Stars sind mit dabei.

Alkoholverbot für Claudia Obert Es scheint so als würde Claudia Obert bereits in der ersten Folge ihre Chance verspielen. Um Punkt 0 Uhr sperrt die Produktion den Alkohol weg. Denn in Thailand wird Totensonntag gefeiert. Die Champagner-Queen ist entsetzt über den Eingriff in ihre "Nahrungsaufnahme". Sie habe sich vertraglich eine Dauerversorgung mit Sprit zusagen lassen.

"Was sind das hier für Idioten?", schreit Obert und löst damit bei ihren Kollegen Verwirrung aus. Was stört die Freiburgerin? "Kein Bier, kein gar nichts. Kein Schluck Wein!", schießt sie weiter gegen die Produktion. Als sie schließlich mit einem Verantwortlichen gesprochen hat, war klar: An dem religiösen Feiertag zerschellen selbst Claudias Privilegien. In ihrer Logik: Opium (des Volkes) schlägt Alkohol.

"Für Geld mache ich alles" Im ersten Spiel geht es um die Frage, welche beiden Stars Kapitäne werden. Die Promis müssen in zwei Kokosnusshälften Flüssigkeit über einen in großer Höhe angebrachten Balken befördern. Wer sich der Herausforderung stellt, hält eine Kelle mit der Aufschrift "Für Geld mache ich alles" hoch. Als ob die anwesenden Promis finanzielle Anreize bräuchten, um sich vor der Kamera zum Larry zu machen. Außer vielleicht Eike Immel.

Bis auf Claudia wollen alle je 500 Euro in die Kasse spülen. Aber die Unternehmerin ist ja ohnehin safe. Melody und Cosimo, die schon froh sind, ihre Höhenangst überwunden zu haben, schaffen die Challenge nicht, alle anderen Mitspieler erzielen 500 Euro für den Jackpot. Lisha absolviert die Aufgabe am schnellsten, knapp vor Chico. Eine Genugtuung für sie, den aus ihrer Sicht chauvinistischen Lotto-Gewinner geschlagen zu haben. Die beiden sind also die Teamkapitäne für das erste Gruppenduell.

"Im Fernsehen wirkst du wie eine Bitch" Lisha spielt sich auch in der Villa zur Kapitänin auf, ohne ein Mandat dafür zu haben. Sie schimpft auf die angeblich faulen Männer, obwohl der Videobeweis der Regie zeigt, dass auch die abgespült haben. Vor allem Janina bekommt Lishas Zorn ab, weil sie bei der Erklärung von Spielregeln nicht aufpasst. Das Teppichluder bricht in Tränen aus. Claudia nimmt Lisha wohlmeinend zur Seite: "Im Fernsehen wirkst du wie eine Bitch".

Menowin, der im Gefängnis zu Gott gefunden hat, betet für das Seelenheil seiner Mitkandidaten. Claudia kann damit nichts anfangen, das CDU-Mitglied zitiert Karl Marx: "Religion ist das Opium des Volkes". Cosimo rät derweil Nikola von Kim ab. Weil die sonst überall herausposaunen könnte, dass er einen kleinen Penis habe. Spoiler: Cosimos Intervention bleibt ohne Erfolg. Kim und Nikola bandeln in den nächsten Folgen miteinander an, wie wir mittlerweile wissen.

Nur ein Star weiß, wo die Sonne aufgeht Im ersten Gruppenspiel müssen die Teams auf Brettern gelagerte Früchte durch einen Parcours bugsieren. Unterwegs müssen sie Fragen beantworten. Team Gelb um Lisha setzt sich durch. Aber nur, weil Iris Klein als einzige (!) weiß, in welcher Himmelsrichtung die Sonne aufgeht und wie viele Euter eine Kuh hat. Chico muss als Kapitän von Team Orange zwei seiner Schützlinge nominieren, einer davon wird von Team Gelb nach Hause geschickt. Bevor Chico seines Amtes walten kann, darf Claudia ihr Vetorecht aussprechen. Sie schützt Melody, die sie seltsamerweise als Magdalena anspricht.