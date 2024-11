Bereits im Oktober wurde Olga Bednarska , bekannt aus der dritten Staffel der Netflix-Reality-Show "Too Hot to Handle" , auf einem Flug von Phuket (Thailand) nach Manchester (England) von den Behörden gestoppt.

Der Fall wurde aufgrund des Gerichtsprozesses öffentlich. Vor Gericht bekannte sich Bednarska schuldig, an der Einfuhr einer Droge der Klasse B beteiligt gewesen zu sein. Der zuständige Richter verurteilte sie zu einer 20-monatigen Bewährungsstrafe . Diese milde Strafe ersparte der Influencerin das Gefängnis. Laut der Manchester Evening News brach sie im Gerichtssaal in Tränen aus.

Die gebürtige Polin, die mittlerweile in England lebt, gestand vor Gericht, dass finanzielle Probleme sie zur Tat getrieben hätten. Sie hatte Schulden in Höhe von 16.000 Pfund (umgerechnet 18.500 Euro) und lebte weit über ihre Verhältnisse. Mit der Drogenschmuggel-Aktion wollte sie ihre Schulden begleichen und weiterhin ein luxuriöses Leben führen.

"Too Hot to Handle"-Kandidatin

Olga Bednarska wurde durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel der Netflix-Reality-Show Too Hot to Handle bekannt. Die Serie, in der attraktive Singles aufeinandertreffen, um Verbindungen aufzubauen, ohne sich körperlich näherzukommen, brachte ihr internationale Aufmerksamkeit, die ihr auch auf Instagram eine umfassende Community bescherte.