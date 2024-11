Sarah-Jane Wollny: Temptation-Island-Kandidatin für tot erklärt

Sarah-Jane Wollny (26), die Tochter von TV-Persönlichkeit Silvia Wollny (59), ist derzeit zusammen mit ihrem Partner Tinush Nasri (26) in der 5. Staffel von "Temptation Island VIP" zu sehen, um sich die Treue zu beweisen.

Der Reality-Star muss sich abseits vom TV jedoch mit geschmacklosen Gerüchten auseinandersetzen: Im Netz wird die Nachricht verbreitet, die 26-Jährige sei angeblich an einem "Hirntumor verstorben" .

Die Falschmeldung kursiert seit einigen Tagen auf YouTube und wurde offenbar mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt. In dem Video wird nicht nur behauptet, die 26-Jährige sei an einem Gehirntumor verstorben, sondern auch, dass Mutter Silvia das Ableben ihrer Tochter bestätigt haben soll.

Statement von Sarah-Jane Wollny

"Eigentlich wollte ich auf das Thema gar nicht eingehen", so die 26-Jährige, doch durch die Flut an Nachrichten habe sie sich gedrängt gefühlt, Stellung zu beziehen. "Wie ihr seht, ich lebe noch, mir geht's gut. Ich habe keinen Hirntumor", stellt sie klar und gibt Entwarnung: "Ich bin nicht todsterbenskrank. Alles in Ordnung!"