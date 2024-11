Die Teilnehmenden der Studie, die betrogen wurden, wurden über das Erscheinungsbild ihrer untreuen Partner und Partnerinnen befragt. Mit Hilfe von KI wurde anschließend ein Bild erstellt, wie der "typische" Fremdgänger/die "typische" Fremdgängerin wohl aussehen könnte. Bei Männern in den 40ern zeigt sich demnach ein relativ eindeutiges Bild: blaue oder graue Augen, schmale Lippen, wenig Gesichtsbehaarung und ebenso wenig Kopfhaar .

Im Vergleich dazu wird die typische untreue Frau als dunkelhaarig und Anfang 50 beschrieben, mit einer kleineren Nase und einem mittleren Lippenvolumen. Das Erscheinungsbild ist gepflegt, was sich vor allem in gezupften Augenbrauen niederschlägt. Auch eine schlanke Statur und ein durchdringender Blick wird durchschnittlichen Fremdgängerinnen nachgesagt.

Methode

Die Studie von MQr zur Wahrnehmung des typischen Fremdgängers basiert auf Umfragen und Datenanalysen. Es wurden 1.500 Personen befragt. In der breitangelegten Umfrage machten Teilnehmer Angaben zu ihrem eigenen Beziehungsverhalten und zu vermuteten Mustern in der Gesellschaft. Alter, Geschlecht, Persönlichkeit und physische Merkmale wurden dabei in den Kontext der Ergebnisse gestellt.