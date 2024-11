myf auf TikTok: Welche Bedeutung steckt hinter der Abkürzung?

Was steckt hinter "MYF"?

Die Abkürzung "MYF" oder auch "my b" steht für "My Fault" beziehungsweise "My Bad" und heißt übersetzt so viel wie "Meine Schuld/mein Fehler". Im Grunde genommen will man damit eingestehen, dass man einen Fehler gemacht oder Mist gebaut hat und dafür die Verantwortung übernimmt.