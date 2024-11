Kurze Zeit sah es Anfang des Jahres so aus, als würde Bella Poarch , die bisherige Rekordhalterin des TikTok-Videos mit den meisten Likes , große Konkurrenz bekommen. Im Mittelpunkt des Geschehens: Eine Schale mit saftigen Erdbeeren , übergossen mit flüssiger Schokolade . 50,8 Millionen Likes und 463 Millionen Views gab es dafür bisher. Hat das Video es Ende 2024 tatsächlich geschafft, Internet-Star Bella Poarch vom Thron zu stoßen?

Most liked TikTok 2024: Bella Poarch auf Platz 1

Der philippinisch-US-amerikanische TikTok-Star Bella Poarch ist im Ranking um das Video mit den meisten Likes seit über vier Jahren unangefochtene Spitzenreiterin mit ihrem viralen "M to the B"-Lipsync-Video vom 18. August 2020. Mittlerweile wurde der Clip über 845 Millionen Mal geklickt und hat mehr als 68 Millionen Likes gesammelt.

➞ Somit steht fest: Auch 2024 führt Poarch das Ranking der most liked TikTok-Videos an.