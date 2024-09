Generation Z nutzt Englisch immer mehr als Zusatzsprache

"Wenn man ständig Inhalte in einer Sprache konsumiert, dann hat das Auswirkungen auf das Gehirn und die psycholinguistische Realität - man wird zunehmend bilingual", erklärte Davydova ihre Annahme gegenüber der APA. Sie wollte herausfinden, inwiefern das bei der Generation Z wirklich der Fall ist und wie und in welchen Domänen sich die englische Sprache ausbreitet. Gerade Letzteres sei von vorhergehenden Studien noch nicht ausführlich quantifiziert worden.

Mehr als die Hälfte nutzt Englisch auch in privaten Gesprächen

Knapp 57 Prozent der Befragten gaben an, Englisch täglich im Internet zu nutzen. Soziale Netzwerke machen einen großen Anteil davon aus, wobei TikTok (65,9 Prozent) am beliebtesten ist, gefolgt von YouTube (51,3 Prozent) und Facebook und X (vormals Twitter) mit 47,5 Prozent. Zudem sieht sich mehr als die Hälfte mindestens zwei- bis dreimal pro Woche englischsprachige Filme und Serien an. Die Liste der beliebtesten Serien könnte interessanterweise auch Millennials und noch Älteren bekannt vorkommen: "Friends" und "Grey's Anatomy" belegen neben "Peaky Blinders" die Top-Positionen.

Mehr als die Hälfte der Befragten gab außerdem an, in privaten Gesprächen Englisch neben anderen Sprachen zu verwenden - ein Viertel davon täglich in der Schule in Gesprächen mit Freunden, 19,5 Prozent auch im Kontakt mit engen Freunden und Verwandten. "Dabei hat sich beispielsweise herausgestellt, dass es einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Gebrauch des Englischen auf Social-Media-Plattformen und in spontanen Interaktionen gibt", erklärte Davydova. Auch eine Korrelation zwischen Englisch-Sprechen im Alltag und dem Schauen von Serien in der englischen Originalfassung sei festzustellen gewesen.