Cambridge-Institut-Leiter: "Englisch ist eine Grundvoraussetzung in der Arbeitswelt"

Englisch gilt als internationale „Lingua franca“. Das bestätigt auch eine aktuelle Erhebung der Europäischen Union. Denn laut dem Eurobarometer sind 47 Prozent aller Europäer in Englisch sattelfest. In Österreich sind es 54 Prozent. Eine weitere interessante Erkenntnis des Barometers: 70 Prozent der 15 bis 24-Jährigen geben an, dass sie sich gut mit Englisch verständigen können. Deutlich mehr als die Generationen vor ihnen.



Klaus Karnutsch, Seniormanager des Cambridge-Instituts in Wien, überrascht das nicht. Er erkennt sogar eine allgemeine Verbesserung des Qualifikationsniveaus in Fremdsprachen: „Die Jungen wachsen mit neuen Kommunikationstools auf. Und soziale Medien sind vorrangig auf Englisch.“