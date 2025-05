Als @carendel postet die junge Frau normalerweise Bilder von ihren Reisen, humorvolle Reels oder Fotos mit Familie und Freunden. Anfang April lernten ihre 5.500 Follower eine ernstere Seite der jungen Frau kennen. Unter Tränen veröffentlichte die 25-Jährige ein Video , in dem sie vom letzten Arztbesuch erzählte. "Ich gehe zum Frauenarzt und denke, ich bin schwanger, und dann gehe ich nachhause mit dem Ergebnis, dass ich mit 25 meine Wechseljahre habe , sprich ich kriege keine Kinder mehr (...) ich hab noch nie in meinem ganzen Leben, was davon gehört! "

Auch wenn es selten ist, kann eine Frau in ihren 20ern durch genetische, autoimmunologische oder ungeklärte Ursachen in die Menopause kommen. Die Auswirkungen sind weitreichend, sowohl körperlich als auch emotional. Wichtig ist eine frühzeitige Diagnose und eine individuell abgestimmte Therapie – körperlich, hormonell und psychologisch.

Das passiert im Körper

Frauen werden mit allen Eizellen geboren, die sie jemals haben werden. Diese ruhen in den Eierstöcken und reifen über Jahrzehnte hinweg monatlich heran, bis sie in den Wechseljahren (zwischen 45 und 55) aufgebraucht sind oder nicht mehr richtig reagieren. In den vorzeitigen Wechseljahren passiert im Grunde dasselbe wie in den normalen Wechseljahren – nur deutlich früher. Die Eierstöcke arbeiten nicht mehr ausreichend, obwohl die Frau noch jung ist. Es werden weniger oder gar keine Östrogene und Progesteron produziert. Die Follikelreifung ist gestört oder kommt zum Erliegen. Die Zyklussteuerung gerät aus dem Gleichgewicht, was zu bekannten Symptomen wie Hitzewallungen, Nachtschweiß, Schlafprobleme, Libidoverlust, Stimmungsschwankungen und Erschöpfung führt.