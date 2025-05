Frühe Menopause erhöht Risiko für Fettleber- und Stoffwechselerkrankungen

Frauen, die vor dem 50. Lebensjahr in die Wechseljahre kommen – insbesondere vor dem 45. Geburtstag – haben ein deutlich erhöhtes Risiko, an einer Fettlebererkrankung und weiteren Stoffwechselstörungen wie Bluthochdruck, Fettleibigkeit oder ungesunden Blutfettwerten zu erkranken. Das zeigt die bisher umfangreichste Studie zu diesem Thema, die auf dem gemeinsamen Kongress der Europäischen Gesellschaften für Endokrinologie (ESE) und Pädiatrische Endokrinologie (ESPE) in Kopenhagen vorgestellt wurde.