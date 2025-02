Perimenopause: "Ende dreißig denken die wenigsten an die Wechseljahre"

© Getty Images/adamkaz/istockphoto Der Begriff "Menopause" bezeichnet die letzte Menstruation im Leben einer Frau ohne Entfernung der Gebärmutter.

Rund eine Million Frauen befinden sich in Österreich aktuell in den Wechseljahren. Jede Dritte ist mit lästigen bis leidvollen Beschwerden konfrontiert – weitaus früher, als so manche erwarten würde.