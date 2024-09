Wechseljahre: Warum es nicht egal ist, wann Hitzewallungen nachts auftreten

Die aktuellen Forschungen wurden kürzlich beim jährlichen Kongress der Menopause Society in Chicago vorgestellt.

Dass es auch einen Zusammenhang zwischen nächtlichen Hitzewallungen und Herzproblemen während der Menopause geben könnten, legt eine neue Studie aus den USA nahe. Treten sie vermehrt in der zweiten Nachthälfte auf, so könnte das Einfluss auf das Herzerkrankungsrisiko nehmen.

Erwiesen ist, dass in der Perimenopause, jener Phase, die typischerweise gemeint ist, wenn man von den Wechseljahren spricht, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich ansteigt. Als Folge des schwankenden Hormonspiegels, wie Fachleute vermuten.

Hormone und Schlaf wirken auch aufs Herz

Östrogen zum Beispiel, das in dieser Lebensphase abnimmt, trägt dazu bei, Blutgefäße offen und entspannt zu halten. Außerdem beeinflusst es den Cholesterinspiegel und verringert das Risiko von Ablagerungen in den Arterien. Sinkende Östrogenspiegel können demnach das Innere der Blutgefäße anfälliger für Plaqueablagerungen machen und so das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und koronare Herzkrankheit erhöhen.

Störungen des REM-Schlafs, in dem typischerweise besonders intensiv geträumt wird und unter anderem Erinnerungen aus dem Kurzzeitgedächtnis im Langzeitgedächtnis gespeichert werden, können ebenfalls zu einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen beitragen.

Bekannt ist auch, dass der Großteil des REM-Schlafs in der zweiten Hälfte der Nacht stattfindet und die Thermoregulation, die wiederum bei Hitzewallungen eine Rolle spielt, während dieser Schlafphase reduziert ist.