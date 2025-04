Frühe Wechseljahre: Risiko für schnelleres Nachlassen der geistigen Fähigkeiten

Frauen, die bereits vor dem 40. Lebensjahr in die Wechseljahre kommen, sind offenbar stärker gefährdet, im Alter kognitive Einbußen zu erleiden. Das zeigt eine neue Studie eines japanischen Forscherteams der Tohoku-Universität und des Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science mit britischen Daten. Im Vergleich zu Frauen, deren Menopause erst nach dem 50. Lebensjahr einsetzte, zeigten sich bei den Frauen mit früher Menopause später deutliche Defizite in Gedächtnisleistung und Orientierung.

Im Rahmen der Untersuchung analysierte das Team Daten aus der „Englischen Längsschnittstudie zum Altern“ (ELSA). Die Längsschnittdaten von Menschen im Alter von 50 Jahren und älter werden seit 2002 immer wieder erhoben und für unterschiedliche Studien zum Thema gesundes Altern ausgewertet. In der aktuellen japanischen Studie wurden die Daten von 4.726 Frauen und 4.286 Männer aus bestimmten Erhebungswellen hinsichtlich kognitiver Fähigkeiten wie Orientierung, unmittelbares und verzögertes Erinnerungsvermögen sowie sprachliche Flüssigkeit untersucht. Die Frauen wurden je nach Alter bei Eintritt der Menopause in drei Gruppen eingeteilt: unter 40 Jahre, 40 bis 49 Jahre und ab 50 Jahren.