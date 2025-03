Nur in Taiwan und Kuwait ist die Lage noch besser. Aber dann folgt schon Österreich auf dem drittbesten Platz weltweit - was die Lage der Gesundheit für Frauen in einem Land betrifft. In Europa rangiert Österreich sogar auf dem ersten Platz. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom US-Konzern Hologic durchgeführte Studie, für die 145.000 Frauen in mehr als 140 Ländern befragt wurden. Hologic ist ein Medizintechnikhersteller mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Studie berücksichtigt Kriterien wie Vorbeugung, emotionale Gesundheit, Grundbedürfnisse und individuelle Gesundheit. Und dabei sieht es laut jüngstem Hologic Global Women's Health Index in Österreich im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern besonders gut aus.

Auf Österreich folgen die Schweiz, dann Finnland, Deutschland, Singapur, Dänemark, die Slowakei und Luxemburg. Am untersten Ende der Listung steht - wenig überrraschend - Afghanistan. Nirgendwo auf der Welt ist die Lage für Frauen, für Ihre Gesundheitsversorgung schlimmer als im Land am Hindukusch. Der vollständige Index ist über diesen Link abrufbar.

Frauengesundheit: Probleme schränken im Alltag ein Generell aber habe auch in Europa die Zufriedenheit der Frauen mit der Qualität ihrer Gesundheitsversorgung in 12 EU-Ländern abgenommen, heißt es in der Studie. Dabei weist Griechenland mit 32 Prozent den schlechtesten Wert auf. Insgesamt gaben mehr als ein Viertel der befragten Frauen an, dass sie gesundheitliche Probleme haben, die sie im Alltag einschränken. Diese Werte fielen höher aus als in der vergleichbaren Studie vor vier Jahren und betreffen fast eine Milliarde Frauen. In sieben Ländern der EU (Griechenland, Irland, Italien, Litauen, Niederlande, Polen und Spanien) ist die Zahl der Frauen, die unter körperlichen Schmerzen leiden, ebenfalls gestiegen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Index ist auch die Zahl der Krebsvorsorgeuntersuchungen bei Frauen zurückgegangen: Nur 10 Prozent der befragten Frauen gaben an, dass sie im vergangenen Jahr eine solche Untersuchung haben machen lassen, zwei Prozentpunkte weniger als in den ersten beiden Jahren des Index.

"Die heutigen Daten zeigen einen sich verschlechternden Trend im Bereich der Frauengesundheit", sagte Stephen P. MacMillan, Vorsitzender, Präsident und CEO von Hologic. Psychische Gesundheit Und wie steht es um die psychische Gesundheit der Frauen? Bürgerinnen der EU haben in sieben verschiedenen Mitgliedstaaten über ein höheres Maß an Stress und Sorgen berichtet. Insbesondere Frauen in Österreich (39 Prozent), Griechenland (51 Prozent), Litauen (33 Prozent) und Spanien (52 Prozent) gaben an, sich mehr Sorgen zu machen, während Frauen in Bulgarien, Malta und den Niederlanden ein höheres Maß an Stress meldeten. Im Gegensatz dazu berichteten die Frauen in Tschechien, Finnland, Frankreich und Ungarn, dass ihre Sorgen weniger wurden.