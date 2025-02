Krebsvorsorgetag: Austausch mit Experten zur Früherkennung

In Österreich leben derzeit rund 418.740 Menschen mit einer Krebsdiagnose. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, während Männer am häufigsten von Prostatakrebs betroffen sind. Studien zeigen, dass eine frühzeitige Erkennung das Risiko erheblich reduzieren kann. Auch Lebensstil und Umweltfaktoren spielen eine entscheidende Rolle. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten bis zu 50 Prozent aller Krebserkrankungen durch präventive Maßnahmen wie Lebensstiländerungen oder Impfungen verhindert werden.

Um das Bewusstsein für die Bedeutung der Vorsorge zu schärfen, organisiert das Comprehensive Cancer Center (CCC) der Medizinischen Universität Wien und des Universitätsklinikums AKH Wien am 15. Februar einen Krebsvorsorgetag. Ziel ist es, über Möglichkeiten der Früherkennung zu informieren und Präventionsmaßnahmen in den Fokus zu rücken. „Vorbeugung ist besser als die beste Therapie“, betont Shahrokh Shariat, Leiter des CCC Vienna.