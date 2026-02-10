Das Familienglück hätte für Influencerin Lisa Marie Straube (25) und "Too Hot Too Handle: Germany"-Star Furkan Akkaya (24) nicht schöner sein können. Die beiden lernten sich über einen gemeinsamen Freund kennen und wanderten zusammen nach Dubai aus, wo sie sich Anfang Oktober 2024 das Jawort gaben. Im selben Monat kam ihr erster Sohn Emilio auf die Welt.

Ein Jahr später erblickte ihr zweites Kind Xavi die Welt und vervollständigte die junge Familie. Doch nun verkündet das Pärchen traurige Nachrichten: Ihr Baby ist mit nur vier Monaten plötzlich verstorben.

Lisa-Marie Straube verkündet Tod ihres Sohnes Am 9. Februar postete die Influencerin eine emotionale Story auf Instagram: "Xavi ist heute Morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen. Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit um zu realisieren, was passiert ist und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen." Die Familie befinde sich im "kompletten Schockzustand" und würde den Tod des Kindes "noch gar nicht" realisieren. "Unsere Gedanken sind bei dir, unser kleiner Engel und bitte, bitte, bitte pass von oben auf deinen Bruder auf und grüß alle im Himmel von uns, mein Hase, wir lieben dich unendlich Xavi", heißt es abschließend.

Kritik an Social-Media-Posting nach Tod Im Netz wird kritisiert, dass sich das Paar noch am Todestag über ihre Instagram-Story an ihre Follower und Followerinnen gerichtet hätte. Einigen Usern und Userinnen zufolge sei das Verhalten "nicht richtig" oder die Bekanntgabe des Todesfalls "zu früh". Furkan Akkaya erklärte in einem Statement, dass er und seine Ehefrau "in der Öffentlichkeit" stehen würden. Durch die Postings auf Instagram wollten sie dafür sorgen wollten, dass nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Familie und ihr Freundeskreis "gleichzeitig" informiert sind.

"Der Schmerz, die Geschichte wiederholt zu erzählen, zerreißt uns jedes Mal aufs neue! Denkt ihr, für mich war es leicht die Story zu posten, obwohl ich vor ein paar Stunden vergeblich versucht habe mein Baby zu reanimieren, ihm ins Gesicht zu schauen und zu wissen, dass er es nicht schafft", schrieb Akkaya in seiner Story. "Es ist ein Schmerz, der für immer bleiben wird und eine Wunde, die nichts und niemand jemals heilen wird. Mir wurde ein Teil von meinem Leben und Herz entrissen und es wird nie wieder zurück kommen!"