Mehr als zwölf Millionen Menschen folgen der TikTokerin Tineke "Tini" Younger auf der Plattform. Die 24-Jährige ist leidenschaftliche Köchin und vor allem für ihr virales "Mac and Cheese"-Rezept bekannt. Ein Video dazu hat mehr als 114 Millionen Views.

Sie war zudem in der Kochshow "Next Level Chef" mit Star-Koch Gordon Ramsay zu sehen. Doch nicht nur beruflich ist die junge US-Amerikanerin als Überfliegerin unterwegs. Privat hat sie seit letztem Jahr einige freudige News mit ihren Fans geteilt: 2024 hat sie ihrem Partner Antoine das Ja-Wort gegeben und im Juni 2025 verkündete sie, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Doch jetzt postete die Influencerin traurige Nachrichten: Eines ihrer Babys ist verstorben.

Warum hat Tineke Younger ihr Baby verloren? Auf Social Media schrieb die Influencerin eine ergreifende Nachricht und äußerte sich zu dem Verlust: "Das ist nicht der Beitrag, den ich jemals gedacht hätte, dass ich ihn teilen würde, nachdem die Zwillinge gekommen sind. Leider haben wir Anfang dieser Woche unser süßes Mädchen Arya (Baby A) verloren", heißt es unter einer Bilderstrecke des Pärchens mit ihren Kindern. "Wir haben es fast bis zur 36. Woche geschafft, wir waren so kurz davor, dass die Mädchen voll ausgetragen wären, aber ich hatte eine Plazentaablösung und wir haben unser süßes Mädchen verloren."

Abschließend schrieb Younger: "Ihre Schwester wird wissen, dass sie eine Zwillingsschwester hat und dass diese wunderschön ist. Ich werde eine Pause einlegen. Ich weiß noch nicht, wie lange, aber ich verspreche, dass ich zurückkommen werde. Ich liebe euch❤️"

Was ist eine vorzeitige Plazentaablösung? Bei einer vorzeitigen Plazentablösung löst sich laut NetDoktor der Mutterkuchen bereits vor der Geburt von der Gebärmutterwand ab. Das kann für Mutter und Kind zu zahlreichen Komplikationen führen.

löst sich laut NetDoktor der bereits vor der Geburt von der Gebärmutterwand ab. Das kann für Mutter und Kind zu führen. Das höchste Risiko besteht zwischen der 24. und der 26. Schwangerschaftswoche . Löst sich die Plazenta komplett ab, kann das Baby nicht mit genügend Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden.

Dabei ist das ungeborene Kind entweder unterversorgt oder stirbt. Müttern könnten infolgedessen unter starken Blutungen leiden und ebenfalls sterben, falls nicht rechtzeitige medizinische Hilfe in Anspruch genommen wird.