Ende Mai verkündete die TikTokerin Enyadres freudige News auf der Plattform: Die 25-Jährige erwartet ihr erstes Kind mit Partner Jakob Kruse. Im Dezember 2024 gaben sie ihre Verlobung bekannt, Mitte Mai 2025 folgte die Hochzeit.

Der gemeinsame Nachwuchs hätte das Liebesglück noch komplettiert. Im Netz teilte die TikTokerin mit mehr als 4,4 Millionen Fans regelmäßige Updates zu ihrer Schwangerschaft. Doch wie Enya Wandres, wie die Influencerin mit bürgerlichen Namen heißt, am 10. Juni bekanntgab, hat sie ihr Baby verloren. Auf Social Media teilte sie emotionale Worte zu ihrem Verlust.

Abschied von Sternenkind "Ein kleines Herz hat aufgehört zu schlagen, aber es war unser Herz, das zerbrach", steht unter einem Video, das die junge Frau dabei zeigt, wie sie eine Kerze anzündet. "Heute, am 10. Juni, genau einen Monat vor meinem Geburtstag, zünde ich eine Kerze an. Für ein Leben, das zu kurz war, aber für uns unvergesslich. Ein Sternenkind. Unser Kind." In der Aufnahme kann die Content Creatorin kaum ihre Tränen zurückhalten, abschließend schreibt sie in die Caption: "Du warst nur kurz da. Aber du bleibst für immer."

Community trauert mit Enyadres Unter dem Posting teilten zahlreiche User und Userinnen emotionale Worte, die der Content Creatorin in dieser schweren Zeit Trost spenden sollen: " Alles, was euer kleines Wunder kannte, war dein Herzschlag, deine Wärme, deine Liebe. Und das war alles, was es brauchte.🤍 Das kann dir niemand nehmen und in deinem Herzen wird es immer bei dir sein!"

"Wenn eine Mama weint, weinen alle Mamas 😢 mein herzliches Beileid! 🕯️"

"Diesen Schmerz wünsch ich keiner Mama auf dieser Welt! Mein Beileid!"

"Mein Herz blutet bei dem Anblick. Ich schicke dir so, so viel Kraft in dieser schweren Zeit.. fühl dich umarmt Maus"

"Das tut mir so leid… was für ein schlimmes Gefühl muss das sein. Ich wünsche dir ganz viel Kraft 😭✨"

Influencerin will "zur Ruhe" kommen Am 12. Juni meldete sich die ehemalige "Germany Shore"-Teilnehmerin bei ihren Fans in einer Instagram-Story. Sie berichtete, dass sie mit ihrem Mann in den Urlaub fahren werde, um "zur Ruhe zu kommen". Sie würden vor allem als Familie zurzeit Zeit brauchen, um wieder "einen neuen Anfang zu finden".

© enyandres/instagram