Fans nehmen Abschied

In einem rührenden TikTok-Posting heißt es unter einem Foto der Verstorbenen: "05.06.2025 – der Tag, an dem unsere Familie ihren Fels in der Brandung, ihr Ein und Alles, ihre wunderschöne, kostbare, perfekte Frau verloren hat. Wir sind alle zutiefst erschüttert, und unser Leben wird nie mehr so sein wie zuvor." Laut dem Beitrag soll die 91-Jährige "friedlich eingeschlafen" sein, während sie von ihrer ganzen Familie und den "besten Pflegern" umgeben war. "91 Jahre waren einfach nicht genug, und sie hat eine große Lücke in unseren Herzen hinterlassen", heißt es abschließend.