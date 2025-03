"Josh wurde von allen um ihn herum so geliebt, er war ein großartiger Freund und vor allem der beste Freund. Josh würde absolut alles für mich tun, selbst wenn er am Tiefpunkt war. Jeder kannte ihn für seine TikToks (...), aber ich kannte ihn als den süßen, erstaunlichen Jungen, der mich so gut behandelt hat", heißt es in dem Beitrag weiter. "Ich könnte noch so viel mehr über diesen einen Mann sagen, der einen großen Platz in meinem Herzen hat und immer haben wird, aber ich möchte, dass jeder, der dies liest, sich an seine Lieben hält, solange sie hier sind, und dass ihr euren besten Freunden sagt, dass ihr sie liebt. Wir vermissen dich so sehr, Josh, wache über uns und beschütze uns.🕊️❤️"