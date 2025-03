Das Wort "Mukbang" kommt von den koreanischen Wörtern muk (essen) und bang (senden) . Personen filmen sich dabei, wie sie Unmengen an Essen (manchmal bis zur Übelkeit) verschlingen. Auf YouTube ist der Trend schon seit Jahren ein lukratives Mittel, um Klickzahlen zu generieren. In manchen Videos erzählen die Content Creatoren von ihren Lebensgeschichten, peinlichen Erlebnissen oder essen mit Freunden, Partnern oder Influencern vor der Kamera.

TikToker kämpfte gegen Fettleibigkeit

Wie Türkiye Today berichtet, erkrankte der YouTuber durch sein Essverhalten an Adipositas. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich so sehr, dass er vor seinem Tod in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Sein Tod wurde unter anderem von Instagram-Star Yasin Oyanik bekannt gegeben, der den jungen Mann besuchte: "Möge er in Frieden ruhen, Inshallah. Ich hatte Glück, in seinen letzten Tagen bei ihm zu sein", schrieb der Influencer unter eine Aufnahme, die ihn mit Kultur zeigt.