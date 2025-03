Emotionaler Abschied auf Instagram

Katharina Borck, wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt, verabschiedete sich in einem emotionalen Instagram-Beitrag von ihrer geliebten Mutter: "Liebste Mama, seit gestern früh bist du an einem besseren Ort und musst keine Schmerzen mehr erleiden." Die Influencerin spricht in dem Posting auch die Herausforderungen der letzten Jahre an, die "voller Kummer" waren: "Wir mussten so viele Schläge einstecken. Es schmerzt mich, dass wir solchen Kummer ertragen mussten. Danke, dass du mir immer eine Stütze warst und ich dich jederzeit erreichen und um Rat fragen konnte.".