Am 28. Jänner kündigte die 28-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen Neuigkeiten an. Sie und Makarić, die Ex-Freundin von YouTuber Julian "Julienco" Claßen , haben sich zusammengetan und ihren eigenen Podcast "Girls Girls" ins Leben gerufen.

"Girls Girls"-Podcast: Welche Themen werden besprochen?

Am 30. Jänner kommt die erste Folge des wöchentlichen Video-Podcasts auf Spotify online. Die Frauen versprechen intime Einblicke: "Wer will schon allein aufs Klo gehen? Herzlich willkommen in unserem Girls Bathroom – oder wie wir es liebevoll nennen: unserem kleinen Safe Space, wo Girls Girls nicht nur Tampons, Deos oder Bürsten füreinander parat haben, sondern auch jede Menge Support, Humor und den heißesten Gossip", heißt es in der offiziellen Podcast-Beschreibung.