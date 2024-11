Ina hatte in den letzten zwei Jahren gleich mit mehreren Schicksalsschlägen zu kämpfen: Im Juli 2022 erlitt sie mit 26 Jahren einen Schlaganfall , im März dieses Jahres wurde bekannt, dass ihre Mutter an Lungenkrebs erkrankt ist und nur wenige Monate später folgte die Trennung trotz Haus und Kind (im Juli 2022 brachte Vanessa die gemeinsame Tochter Olivia auf die Welt).

Gibt es nun wieder einen Lichtblick in ihrem Privatleben? Auf Instagram ging die gebürtige Brandenburgerin auf die aufkeimenden Liebes-Gerüchte ein. Zwei Namen machen in den Kommentarspalten von Instagram und TikTok die Runde: Niklas und Fabi.

Ist Fabi ihr neuer Freund?

Vielmehr geht es in der Diskussion um eine romantische Annäherung um ihren Kumpel Fabi. "Ich kann verstehen, dass ihr ganz viele Informationen wollt, deswegen will ich ein wenig was erzählen. Es handelt sich um Fabi, wir kennen uns noch vor der Studienzeit und wir waren schon Ewigkeiten unzertrennlich", berichtet die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.