Große Trauer im Netz

Der mexikanische Rodeoverband veröffentlichte auf Facebook eine Nachricht und verkündete den Tod der jungen Frau: "Wir senden unser aufrichtiges Beileid an ihre Familie und ihre Angehörigen in dieser schwierigen Zeit. Ihr Licht und ihr Talent werden in unseren Herzen bleiben." Am 11. März verabschiedete sich der Onkel der TikTokerin, David González Morton, auf Facebook: "Nichte Ana Valeria Mireles Villarreal, du wirst immer in unseren Herzen weiterleben. Wir werden dich sehr vermissen."