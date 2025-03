Die K-Pop-Community trauert um Sänger Choi Whee-sung (besser bekannt als Wheesung). Der 43-Jährige wurde am 11. März leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden. Wann genau er verstarb, ist laut The Guardian bisher unklar. Mehrere südkoreanische Medien berichten, dass vor seinem Fund bereits "eine erhebliche Zeit" seit seinem Tod vergangen sei.