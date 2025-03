Letzten Juni beendete Sänger Jin , der ein Mitglied der K-Pop-Boyband BTS ist, seinen Militärdienst in Südkorea. Im Zuge seiner Rückkehr in die Öffentlichkeit veranstaltete das Management der Band ein Fan-Treffen mit dem Star. 1.000 glückliche Personen konnten eine Umarmung des 32-Jährigen ergattern, zudem performte er vor insgesamt 3.000 Menschen mehrere Songs. Doch für eine Frau endete das Treffen nun mit einer Anzeige .

Wie BBC berichtet, wurde das Event am 13. Juni 2024 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul veranstaltet. Während Jin mehrere Fans umarmte, kam auch eine Frau, die in ihren 50ern sein soll , auf ihn zu. Während sie ihn umarmte, drückte sie ihm, ohne sein Einverständnis, einen Kuss auf die Wange und den Hals .

Laut südkoreanischen Medien soll die Frau in den sozialen Medien berichtet haben, dass sie ihn "auf den Hals" geküsst und sich seine Haut "sehr weich" angefühlt habe. Die restlichen anwesenden Mitglieder der ARMY, so werden die Fans der K-Pop-Gruppe genannt, waren so über den Kuss erzürnt, dass sie eine Strafanzeige gegen die Frau erhoben. Nun ermittelt die südkoreanische Polizei wegen sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit.

Der Name der Beschuldigten wurde nicht bekannt gegeben, mit der Unterstützung der japanischen Polizei konnte der Fan schlussendlich von den Behörden identifiziert werden.