Über 10.000 Euro Strafe für BTS-Star Suga: Habe großen Fehler gemacht

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf Justizkreise berichtete, verurteilte ein Gericht in der Hauptstadt Seoul den 31-jährigen Popstar am Freitag zu einer Geldstrafe von 15 Millionen Won (10.237 Euro). Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft.