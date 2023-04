K-Pop-Star Moonbin im Alter von 25 Jahren gestorben

Der südkoreanische Musiker Moonbin ist tot. Er starb unerwartet im Alter von nur 25 Jahren, wie sein Musiklabel Fantagio mitteilte. Er sei "zu einem Stern am Himmel geworden", heißt es in einem Statement auf Twitter. Moonbin war Mitglied der Band "Astro" und unter anderem als Model tätig. Er sei leblos in seiner Wohnung in Seoul gefunden worden.