Mächtige Vorbilder für Millionen: Die neuen Superstars aus Korea

Schwere Vorwürfe gab es rund um das K-Pop-Geschäft als im Vorjahr die Sängerin Sulli im Alter von 25 Jahren Suizid beging. Nur einen Monat später folgte ihr Kollegin Goo Hara.

Viele würden sich nicht trauen, über den enormen Druck in diesem Business zu sprechen und auch mit Anfeindungen im Netz hätten die Teenie-Idole zu kämpfen, erzählt Sängerin Amber Liu als eine der wenigen offen. „Dir wird gesagt, was du zu tun, was du zu sagen, und wie du zu denken hast.“ Sie hofft auf ein Umdenken in der Branche. Diese aber macht Millionen mit ihren jungen Stars und bislang keine Anstalten, etwas an der Erfolgsmaschinerie zu ändern.