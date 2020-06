Was eine Tanzvideo-App und K-Pop mit Trumps Wahlkampfshow zu tun haben

So brauchte es nur einen nächtlichen Aufruf – interessanterweise von einer 51-Jährigen: Mary Jo Laupp stellte ein Video hoch, in dem sie dazu aufrief, bei Trumps Veranstaltung am 20. Juni online Sitze zu reservieren. Und diese dann leer zu lassen.

Inzwischen hat das Video 2 Millionen Aufrufe, die Kampagne hat sich von TikTok und Twitter auf andere soziale Medien ausgedehnt – und Trump stand vor vielen blauen und leeren Sitzen. Sein Team hat aufgrund der Onlineanfragen mit so vielen Besuchern gerechnet, dass sogar Reden an einem zweiten Freiluft-Bereich geplant waren. Dort war fast niemand.

Es war ein Musterbeispiel dessen, was das Teenagersein und Protest im Online-Zeitalter ausmacht. Die Kampagne zog mehrere Tage ihre Kreise – unter dem Radar nicht nur der Trump-Mannschaft, sondern auch der Medien und der Erwachsenen. Trau keinem Offliner über 20.