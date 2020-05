Warum Trump im Twitterstreit aus falschen Gründen Richtiges tut

Enttäuschte Liebe ist die zornigste Liebe. Auch wenn es nur um die Liebe zu einer App geht, und der Enttäuschte US-Präsident ist.

Donald Trump fühlt sich von seiner Lieblings-App gedemütigt. Und er ist darüber derart empört, dass er schwere gesetzliche Geschütze gegen den Kurznachrichtendienst Twitter auffährt. So schwere, dass es ihm wieder einmal den Vorwurf von Machtmissbrauch einbringt. Und am Ende dazu führen könnte, dass er selbst am meisten draufzahlt – und die von ihm so wütend kritisierten Medien profitieren. Enttäuschte Liebe ist ganz schön kompliziert.