In einem vom Entertainment Tonight zitierten Statement seiner Agentur heißt es: "Wir möchten seiner Familie, die nach der plötzlichen tragischen Nachricht trauert, unser tiefstes Beileid aussprechen, ebenso allen, die ihn geliebt haben."

Das Unglück in der Millionenmetropole hatte sich Samstagabend in dem beliebten Ausgehviertel Itaewon ereignet, als dort Zehntausende dicht gedrängt zu Halloween-Feiern zusammenkamen. Im extremen Gedränge in einer schmalen und abschüssigen Seitengasse wurden zahlreiche Menschen laut Augenzeugen und Angaben der Rettungskräfte eingeklemmt. Viele stürzten auf den Boden, erstickten, wurden zerquetscht oder totgetreten.

Es kamen bei dem Massenunglück nach Angaben des Innenministeriums mindestens 154 vorwiegend junge Menschen in den Zwanzigern ums Leben. Bis auf einen Toten wurden demnach alle identifiziert. Nach aktualisierten Zahlen vom Montag wurden zudem 149 Personen verletzt, mehr als 30 von ihnen schwer. Unter den Todesopfern befanden sich 26 Ausländer aus verschiedenen Ländern, darunter ein Österreicher. Das Unglück sandte Schockwellen durch das ganze Land.