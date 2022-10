Außenministerium: Österreicher unter Toten bei Massenpanik in Seoul

Unter den 153 Todesopfern der Massenpanik in Seoul ist auch ein Österreicher. Das gab das Außenministerium am Sonntag bekannt.

„Mit großer Bestürzung müssen wir den Tod eines österreichischen Staatsbürgers im Zuge der gestrigen Massenpanik in Seoul bestätigen“, teilte das Außenministerium in Wien am Sonntag mit. Der Österreicher habe sich auf Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt befunden. „Unsere Botschaft in Seoul ist mit den zuständigen Behörden und den Angehörigen in Österreich in Kontakt und wird sie bei allen weiteren Schritten unterstützen“, hieß es weiter.