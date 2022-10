Massenpanik in Seoul: Beklemmende Momente

Menschen stürzten zu Boden. Andere wurden erdrückt. Einige erlitten Herzinfarkte. Am Sonntag wurden weitere Details von der Massenpanik im beliebten Ausgehviertel Itaewon in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul bekannt. Die Behörden haben in der Zwischenzeit 153 Opfer identifiziert, darunter ein Urlauber aus Österreich.

Wie schon bei anderen Katastrophen (siehe Zeitleiste rechts) hatten die Opfer kaum Chancen, sich aus der plötzlich nicht mehr kontrollierbaren Masse zu befreien.

Augenzeugen zufolge hatte die Polizei zunächst Mühe, die Menschen in den engen Gassen von Itaewon zu beruhigen. Viele Opfer waren Menschen in ihren Zwanzigern. Viele wollten nach zwei Jahren Pandemie wieder Halloween feiern.

Die Bilder der Katastrophe machen auch in Österreich betroffen, führen auch zu der Frage, wie sicher hierzulande große Events wie Konzerte, Fußballspiele in Stadien oder Menschenansammlungen sind.