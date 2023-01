K-Pop, Männerröcke, "Das wüste Land": "Dior Mania" bei der Modewoche

Geht es nach Diors Herrenmode-Kreativdirektor Kim Jones, ist das neue Trend-Accessoire 2023 ein Gedichtband. Seine Kollektion, die am Freitag im Zuge der Herren-Modewoche in Paris vorgestellt wurde, war von T.S. Eliots Gedicht "Das wüste Land" aus dem Jahr 1922 inspiriert.

Die Modenschau fand in einem Gebäude am prächtigen Place de la Concorde statt. An den Eingängen drängten sich über Tausend kreischende Modefans, die einen Blick auf ihre Lieblingsstars erhaschen wollten, wobei einige im chaotischen Verkehr fast ihr Leben riskierten: unter anderem Ex-Fußballer David Beckham, Model Naomi Campbell oder die Mitglieder der koreanischen K-Pop-Band BTS, J-Hope und Jimin.

Vom Wasser inspiriert

Im Inneren liefen die Models vor riesigen Leinwänden, auf denen die Schauspieler Robert Pattison und Gwendoline Christie in Nahaufnahmen T.S. Eliots Gedicht vortrugen, das nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben wurde.