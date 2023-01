Men's Fashion Week: Warum Frauen jetzt nach Männermode gieren

Vor einem Jahr nahm Kim Kardashian als Gast der Prada Fashion Show in der ersten Reihe Platz. Gekleidet war der Reality-Superstar in einen grauen Ledermantel und einer grünen Lackhose. Die Stücke stammten allesamt aus der Männerkollektion des Hauses. Eine Überraschung für viele Beobachter und ein Phänomen, das in den nächsten Monaten wohl öfter zu sehen sein wird. Denn schon jetzt gieren viele weibliche Mode-Influencer nach Teilen aus den aktuellen Männerkollektionen, die derzeit in Mailand und Paris gezeigt werden.